«Краснодар» — «Балтика»: Жубал сравнял счет на 90+2-й минуте

Защитник «Краснодара» Жубал забил в матче 25-го тура РПЛ с «Балтикой» — 2:2.

Он забил на 90+2-й минуте, а вышел на поле на 90+1-й минуте, заменив Жуана Батчи.

Мяч после навеса с фланга оказался в штрафной площади «Балтики», отскочил от Мозеса к Жубалу, который с лета отправил мяч в ворота.

Защитник забил свой первый гол в этом сезоне РПЛ.