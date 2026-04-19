«Краснодар» — «Балтика»: Жубал сравнял счет на 90+2-й минуте
Защитник «Краснодара» Жубал забил в матче 25-го тура РПЛ с «Балтикой» — 2:2.
Он забил на 90+2-й минуте, а вышел на поле на 90+1-й минуте, заменив Жуана Батчи.
Мяч после навеса с фланга оказался в штрафной площади «Балтики», отскочил от Мозеса к Жубалу, который с лета отправил мяч в ворота.
Защитник забил свой первый гол в этом сезоне РПЛ.
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|
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|12
|7
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|23
|
5
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|5
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|
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|12
|3
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|
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|5
|5
|15-17
|11
|
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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|Г
|
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Максим Глушенков
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|10
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|
Александр Соболев
Зенит
|8
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|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
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|
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Педро
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|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
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|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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|
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Ахмат
|10
|1
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|
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|2
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ЦСКА
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|1
|1
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