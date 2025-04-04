«Краснодар» — «Акрон»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию игры

«Краснодар» и «Акрон» будут играть в чемпионате России 5 апреля

Матч «Краснодар» — «Акрон» в 23-м туре чемпионата России пройдет в субботу, 5 апреля. Игра на «Арене Краснодар» начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Акрон» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 19:45. Краснодар (Краснодар)

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» , «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется в 19.40 мск, за пять минут до стартового свистка. Также показ игры организуют онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по платной подписке).

В 22 матчах РПЛ «Краснодар» набрал 49 очков и перед туром занимает первое место в таблице, соперником «быков» в предыдущем туре был «Факел» (5:0). «Акрон» с 25 очками идет на девятой строчке, в предыдущем туре тольяттинцы проиграли «Ростову» (2:3).