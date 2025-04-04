«Пари НН» — «Оренбург»: Мансилья забил второй гол гостей

«Оренбург» удвоил преимущество в выездном матче с «Пари НН» в 23-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 45+1-й минуте забил Брайан Мансилья.