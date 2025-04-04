«Пари НН» — «Оренбург»: гости вышли вперед

«Оренбург» открыл счет в выездном матче с «Пари НН» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 24-й минуте забил защитник гостей Артем Касимов, для которого мяч стал первым за клуб.