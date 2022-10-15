«Краснодар» — «Ахмат»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча РПЛ

В субботу, 15 октября состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» примет на своем поле «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Перед игрой краснодарцы занимают пятое место в турнирной таблице с 21 очком, «Ахмат» идет на восьмой строчке с 17 очками.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.