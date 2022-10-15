«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Ахмат» объявили составы на матч 13-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Петров, Сорокин, Пивоваров, Ионов, Мацукатов, Апеков, Попов.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Карапузов, Швец, Садулаев, Ильин.

Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Журавлев, Ибишев, Фольмер, Харин, Иналкаев, Кадыров, Конате, Агаларов.

Матч «Краснодар» — «Ахмат» состоится в субботу, 15 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.