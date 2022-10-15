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Сегодня, 15:09

«Торпедо» — «Локомотив»: Карпукас открыл счет после паса Игнатьева пяткой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас открыл счет в матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо» — 1:0.

На 49-й минуте Карпукас вошел в штрафную автозаводцев и отдал передачу одноклубнику Ивану Игнатьеву, который вернул мяч партнеру пасом пяткой. После этого Карпукас пробил голкипера «Торпедо» Егора Бабурина.

20-летний Карпукас забил первый гол за «Локомотив» Футболист является воспитанником клуба, игра с «Торпедо» стала для него 19-й за основную команду железнодорожников.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Артем Карпукас
0
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2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
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 11 1 3
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