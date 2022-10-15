«Торпедо» — «Локомотив»: Карпукас открыл счет после паса Игнатьева пяткой
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас открыл счет в матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо» — 1:0.
На 49-й минуте Карпукас вошел в штрафную автозаводцев и отдал передачу одноклубнику Ивану Игнатьеву, который вернул мяч партнеру пасом пяткой. После этого Карпукас пробил голкипера «Торпедо» Егора Бабурина.
20-летний Карпукас забил первый гол за «Локомотив» Футболист является воспитанником клуба, игра с «Торпедо» стала для него 19-й за основную команду железнодорожников.
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|2
|24-19
|25
|
3
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|12
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|1
|3
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|25
|
4
|ЦСКА
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|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
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|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
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|12
|6
|2
|4
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|
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|
8
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|12
|5
|2
|5
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|
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|4
|5
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|
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|
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|12
|1
|7
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|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
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|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
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|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
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|6
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|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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Локомотив
|7
|1
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