Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что красно-белым будет непросто в матче 26-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова». Матч состоится завтра и начнется в 18.30 по московскому времени.

— Красно-белых ожидает непростая встреча с «Тамбовом», но, если они сыграют с максимальной отдачей, то за счет класса игроков должны победить, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Важно, чтобы сейчас все отошли от поражения в дерби и сделали выводы из той неудачи. Потому что «Тамбов» — команда опасная, что и показала в матче с «Зенитом», когда сравняла счет в концовке встречи и совсем чуть-чуть не продержалась до финального свистка, упустив ничейный результат.