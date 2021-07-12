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Крал возобновил тренировки с основой «Спартака»

14:28
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал вернулся в расположение «Спартака». Он приступил к тренировкам с основным составом, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Сборная Чехии завершила борьбу в четвертьфинале чемпионата Европы. Крал провел на турнире четыре матча.

Ранее стало известно, что Алекс Крал сделал предложение своей девушке Маркете Гавличковой.

23-летний чешский футболист опубликовал в Instagram фотографии романтического ужина со своей возлюбленной.

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Иван Шитик все материалы автора

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