Крал возобновил тренировки с основой «Спартака»
14:28
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал вернулся в расположение «Спартака». Он приступил к тренировкам с основным составом, информирует пресс-служба клуба в Twitter.
Сборная Чехии завершила борьбу в четвертьфинале чемпионата Европы. Крал провел на турнире четыре матча.
Ранее стало известно, что Алекс Крал сделал предложение своей девушке Маркете Гавличковой.
23-летний чешский футболист опубликовал в Instagram фотографии романтического ужина со своей возлюбленной.
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