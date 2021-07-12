Крал возобновил тренировки с основой «Спартака»

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал вернулся в расположение «Спартака». Он приступил к тренировкам с основным составом, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Все европейские сборники в сборе! ?



Продолжаем подготовку к сезону ?#КрасноБелыеСборы ??? pic.twitter.com/dXhwq8unt8 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 12, 2021

Сборная Чехии завершила борьбу в четвертьфинале чемпионата Европы. Крал провел на турнире четыре матча.

Ранее стало известно, что Алекс Крал сделал предложение своей девушке Маркете Гавличковой.

23-летний чешский футболист опубликовал в Instagram фотографии романтического ужина со своей возлюбленной.