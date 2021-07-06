Полузащитник «Спартака» Крал сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сделал предложение своей девушке Маркете Гавличковой.

23-летний чешский футболист опубликовал в Instagram фотографии романтического ужина со своей возлюбленной.

«Да», — подписал пост Крал, добавив эмодзи обручального кольца.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.