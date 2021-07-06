Полузащитник «Спартака» Крал сделал предложение своей девушке
19:55
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сделал предложение своей девушке Маркете Гавличковой.
23-летний чешский футболист опубликовал в Instagram фотографии романтического ужина со своей возлюбленной.
«Да», — подписал пост Крал, добавив эмодзи обручального кольца.
Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.
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