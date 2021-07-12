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Бальбуэна выйдет в основе «Динамо» на товарищеский матч против пражской «Спарты»

14:30
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Стал известен состав московского «Динамо» на товарищеский матч с пражской «Спартой» на летнем сборе в Австрии.

В составе бело-голубых с первых минут появится защитник Фабиан Бальбуэна, который 8 июля подписал контракт со столичным клубом. Свой первый матч на сборах проведут голкипер Антон Шунин и полузащитник Даниил Фомин.

Состав «Динамо»: Шунин, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Кутицкий, Паршивлюк, Галкин, Фомин, Игбун, Грулев, Тюкавин.

Соглашение Бальбуэна с «Динамо» рассчитано на 4 года. До этого 29-летний парагваец выступал за «Вест Хэм».

Спарта П - Динамо

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcdynamo/status/1414540305324445699

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