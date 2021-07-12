«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» в товарищеском матче
«Ростов» победил «Локомотив» в товарищеском матче со счетом 2:1.
У «Ростова» голами на 65-й и 81-й минуте отметились нападающий Николай Комличенко и Роман Тугарев. На 86-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Максим Петров.
Товарищеский матч.
«Ростов» — «Локомотив» — 2:1 (0:0)
Голы: Комличенко, 65 — с пенальти (1:0). Тугарев, 81 (2:0). Петров, 86 (2:1).
«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Драме, Николаев, Лангович, Мамаев (Щетинин, 73), Гигович, Тугарев, Фольмер (Турищев, 68), Сухомлинов, Комличенко (Тошевски, 73).
«Локомотив»: Худяков (Савин, 46), Ненахов, Петухов, Живоглядов, Петров, Касимов (Бокоев, 68), Магкеев, Миранчук, Черный, Бабкин, Лисакович (Зинович, 70).
Предупреждения: Черный, 7. Петухов, 41. Лисакович, 62.
Удаление: Петухов, 64.
12 июля.
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