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«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» в товарищеском матче

13:49
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«Ростов» победил «Локомотив» в товарищеском матче со счетом 2:1.

У «Ростова» голами на 65-й и 81-й минуте отметились нападающий Николай Комличенко и Роман Тугарев. На 86-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Максим Петров.

Товарищеский матч.

«Ростов» — «Локомотив» — 2:1 (0:0)

Голы: Комличенко, 65 — с пенальти (1:0). Тугарев, 81 (2:0). Петров, 86 (2:1).

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Драме, Николаев, Лангович, Мамаев (Щетинин, 73), Гигович, Тугарев, Фольмер (Турищев, 68), Сухомлинов, Комличенко (Тошевски, 73).

«Локомотив»: Худяков (Савин, 46), Ненахов, Петухов, Живоглядов, Петров, Касимов (Бокоев, 68), Магкеев, Миранчук, Черный, Бабкин, Лисакович (Зинович, 70).

Предупреждения: Черный, 7. Петухов, 41. Лисакович, 62.

Удаление: Петухов, 64.

12 июля.

Ростов — Локомотив

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