Крал вернулся в расположение «Спартака», Промес и Ларссон работали в общей группе
17:47
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вернулся в расположение команды после Евро-2020, где он выступал за сборную Чехии, сообщает 12 июля официальный сайт клуба. На данный момент чех работает по индивидуальной программе.
Сегодня к занятиям в общей группе присоединились Квинси Промес и Джордан Ларссон. Голландец и швед набирают форму после небольшого отпуска, предоставленного им по итогам выступления на Евро.
Ранее в матче товарищеского турнира «Спартак» обыграл «Сочи» (4:0). Следующий матч команда проведет 14 июля против «Рубина». Начало в 21.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-07-12-kral_vernulsya_promes_i_larsson__uzhe_v_obshchey_gruppe_dzhikiya__o_yarkoy_pobede_nad_sochi/
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