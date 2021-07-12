Крал вернулся в расположение «Спартака», Промес и Ларссон работали в общей группе

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вернулся в расположение команды после Евро-2020, где он выступал за сборную Чехии, сообщает 12 июля официальный сайт клуба. На данный момент чех работает по индивидуальной программе.

Сегодня к занятиям в общей группе присоединились Квинси Промес и Джордан Ларссон. Голландец и швед набирают форму после небольшого отпуска, предоставленного им по итогам выступления на Евро.

Ранее в матче товарищеского турнира «Спартак» обыграл «Сочи» (4:0). Следующий матч команда проведет 14 июля против «Рубина». Начало в 21.00 по московскому времени.