Георгий Джикия: «Спартак» одержал яркую победу над «Сочи», это всегда приятно»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в товарищеском турнире.

«Вчера мы одержали яркую победу над «Сочи», это всегда приятно, — цитирует Джикию официальный сайт клуба. — Все молодцы! Но прошло слишком мало времени, чтобы говорить об изменениях в нашей игре. К тому же футболисты только приезжают: вот сегодня вернулся Крал. Поэтому нам еще предстоит впитать все требования и идеи нового главного тренера.

Капитан «Спартака» также недавно стал дядей. Он поделился своими чувствами по этому поводу.

«Этот радостный момент помог отвлечься психологически, — сказал Джикия. — Конечно, я бы не отказался от еще нескольких выходных дней, но уже совсем скоро начинается новый сезон, нужно успеть к нему подготовиться».

Следующий матч на турнире команда проведет против «Рубина» 14 июля.