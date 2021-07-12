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Георгий Джикия: «Спартак» одержал яркую победу над «Сочи», это всегда приятно»

17:52
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в товарищеском турнире.

«Вчера мы одержали яркую победу над «Сочи», это всегда приятно, — цитирует Джикию официальный сайт клуба. — Все молодцы! Но прошло слишком мало времени, чтобы говорить об изменениях в нашей игре. К тому же футболисты только приезжают: вот сегодня вернулся Крал. Поэтому нам еще предстоит впитать все требования и идеи нового главного тренера.

Капитан «Спартака» также недавно стал дядей. Он поделился своими чувствами по этому поводу.

«Этот радостный момент помог отвлечься психологически, — сказал Джикия. — Конечно, я бы не отказался от еще нескольких выходных дней, но уже совсем скоро начинается новый сезон, нужно успеть к нему подготовиться».

Следующий матч на турнире команда проведет против «Рубина» 14 июля.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-12-kral_vernulsya_promes_i_larsson__uzhe_v_obshchey_gruppe_dzhikiya__o_yarkoy_pobede_nad_sochi/

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Евгений Петров все материалы автора

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