В работе футбольной школы «Зенит» нашли нарушения на 44,5 миллиона рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга 12 июля отчиталась о проверке финансово-хозяйственной деятельности спортшколы «Зенит», которая готовит молодых футболистов, в 2019-2021 годах. Было установлено 227 нарушений на общую сумму более 44,5 миллионов рублей, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе КСП.

В частности, 4,3 млн рублей из субсидии комитета по спорту были израсходованы не на выполнение государственного задания. Из них 600 тысяч — на оплату проезда, проживания и питания детей, которые не были воспитанниками школы; 3,7 миллиона рублей — на оплату труда воспитателя и старшего воспитателя. Кроме этого, установлено, что фактическое количество воспитанников школы было завышено на 29 человек. Таким образом, возврату в бюджет подлежит 11,6 млн рублей.

Неправомерные и необоснованные расходы школы составили около 17 млн рублей. К ним относятся премии в размере от 60 до 647 тысяч рублей, которые, согласно документам, в декабре 2019 года получили тренеры.

Также спортшкола приняла к оплате неподтвержденные расходы на сумму 11,5 млн рублей — якобы за питание воспитанников. При этом документы, подтверждающие оплату услуг по организации питания, к авансовым отчетам не представлены, не подтвердили получение этих средств и занимающиеся.

Кроме того, выявлено, что школа на протяжении полугода не пользовалась автобусом стоимостью 7,2 млн рублей. Найдены нарушения в проведении закупок. Установлено, что отдельные документы спортшколы «Зенит» содержат недостоверные сведения либо не составлялись совсем.