Крал: «Есть вариант вернуться в «Спартак». Но также есть возможность остаться в «Вест Хэме»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который выступает на правах аренды за «Вест Хэм», оценил свои шансы остаться в АПЛ.

— В арендном соглашении обязательный или опциональный выкуп?

— Все зависит от меня. Летом будут принимать решения два клуба. Есть вариант вернуться в «Спартак». Но также есть возможность остаться в «Вест Хэме». Может, уйти в другой клуб. Вы знаете, это футбол. Никто не знает, что произойдет.

— Разговаривали с Паоло Ваноли после матча?

— Да, конечно. Он спросил меня о ситуации в «Вест Хэме». Мы не так много разговаривали о «Спартаке». Это была наша первая встреча, мы узнали друг друга получше. Был бы счастлив встретить его еще раз.

— Общались со спортивным директором Лукой Каттани?

— Еще не успел. Я не видел его. Завтра я улетаю в Лондон, потому что у нас тренировка в понедельник. Думаю, со спортивным директором я поговорю позже. Я приехал сюда на выходные, но мне нужно возвращаться. У меня очень хорошие отношения со «Спартаком», я был рад их всех увидеть. Но мне нужно уезжать.

В нынешнем сезоне в активе 23-летнего футболиста пять матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Соглашение игрока с московским клубом действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Крала в 8 миллионов евро.