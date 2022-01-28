«Динамо» проиграло софийскому ЦСКА в товарищеском матче

«Динамо» на сборах проиграло софийскому ЦСКА в товарищеском матче. Российский клуб уступил со счетом 1:3.

Автором единственного гола в составе московского клуба стал защитник Иван Ордец.

Товарищеский матч. Клубы

«ЦСКА Сф» — «Динамо» — 3:1 (2:0)

Голы: Турицов, 24 — с пенальти (1:0). Чарльз, 45+1 (2:0). Ордец, 61 (2:1). Маурисиу Гарсес, 87 (3:1).

«Динамо»: Лещук, Кутицкий (Скопинцев, 46), Сазонов, Варела (Моро, 46), Евгеньев (Ордец, 46), Фомин (Галкин, 46), Мазурин, Сулаквелидзе (Захарян, 46), Шиманьски (Макаров, 46), Жуковский (Осокин, 46), Тюкавин (Смолов, 46).

28 января.