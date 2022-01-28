Ваноли пообещал пообщаться с Кралом относительно положения игрока в «Вест Хэме»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил, зачем товарищескую игру команды на сбор в Дубае против «Слована» (2:2) посетил полузащитник Алекс Крал. Напомним, что летом красно-белые отдали чеха в аренду «Вест Хэму» до конца сезона.

— Сегодня на игру приезжал Алекс Крал. Рассматриваете ли его по возвращению из аренды в «Спартаке»?

— Мы еще с ним не общались. Мы только его увидели. Мне очень приятно, что футболист, который играл за «Спартак», сегодня пришел поздоровался со всеми. Это значит, что у него все хорошо. Я с ним еще поговорю про то, что у него происходит сейчас, — сказал Ваноли журналистам.

В нынешнем сезоне в активе 23-летнего футболиста пять матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Соглашение игрока с московским клубом действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Крала в 8 миллионов евро.