Костюков стал заместителем спортивного директора «Пари НН»

Михаил Костюков назначен на должность заместителя спортивного директора «Пари НН», сообщает пресс-служба клуба.

Костюков является воспитанником нижегородской школы футбола. Он начинал карьеру в дублях «Нижнего Новгорода» и «Волги», также выступал за основную команду «Волги», «Химик», «Амкар», «Енисей», «Тамбов», «Рубин», махачкалинское «Динамо» и «СКА-Хабаровск». В 2025 году 34-летний Костюков завершил игровую карьеру в клубе «Волна».

В РПЛ на счету экс-нападающего 114 матчей, в которых он отметился 19 голами и 8 результативными передачами.

После 18 туров чемпионата России сезона-2025/26 «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице с 14 очками.