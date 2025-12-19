Гаджиев — Вадиме Романове: «Посмотрим на него и через год скажем, зашло или нет»

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о тренере красно-белых Вадиме Романове.

«Очень сложно давать по нему оценку. Часто же бывает так, что команда увольняет тренера и при новом клуб выдает серию побед в начале. Все восторгаются, а у меня такие вещи вызывают улыбку. Я в это не верю. Победы могут быть в связи с тем, что эмоциональный фон меняется. Но надо смотреть еще против кого играли. Работу тренера нужно оценивать через год. Нельзя сейчас понять, Романов — хороший тренер или плохой. Пускай сначала год поработает. Посмотрим на него и через год скажем, зашло или нет», — сказал Гаджиев «СЭ».

11 ноября Деян Станкович был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Романов.

Московский клуб после 18 туров набрал 29 очков и ушел на зимнюю паузу на шестой строчке в таблице чемпионата России.