Гаджиев: «У меня не было вопросов к Станковичу. Не считаю, что «Спартак» плохо играл»

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался об увольнении Деяна Станковича из московского клуба.

«У меня не было вопросов к Станковичу. Не считаю, что «Спартак» плохо играл. Я человек, наблюдавший гегемонию красно-белых в 90-е годы, привыкший к победам, чемпионствам. Но при нынешних «Зените» и «Краснодаре» быть первыми в стране довольно тяжело. Поэтому опять же не считаю, что «Спартак» при Станковиче был плох. Мы не знаем внутреннюю кухню. Но если задача — только чемпионство, то, пожалуй, да, в этом случае стоило поменять Станковича и пригласить того, кто считает, что «Спартак» станет чемпионом. А мы поверим», — сказал Гаджиев «СЭ».

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ.

Серб был отправлен в отставку 11 ноября 2025 года. После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице с 29 очками.