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19 декабря 2025, 15:10

Гаджиев: «У меня не было вопросов к Станковичу. Не считаю, что «Спартак» плохо играл»

Дарик Агаларов

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался об увольнении Деяна Станковича из московского клуба.

«У меня не было вопросов к Станковичу. Не считаю, что «Спартак» плохо играл. Я человек, наблюдавший гегемонию красно-белых в 90-е годы, привыкший к победам, чемпионствам. Но при нынешних «Зените» и «Краснодаре» быть первыми в стране довольно тяжело. Поэтому опять же не считаю, что «Спартак» при Станковиче был плох. Мы не знаем внутреннюю кухню. Но если задача — только чемпионство, то, пожалуй, да, в этом случае стоило поменять Станковича и пригласить того, кто считает, что «Спартак» станет чемпионом. А мы поверим», — сказал Гаджиев «СЭ».

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ.

Серб был отправлен в отставку 11 ноября 2025 года. После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице с 29 очками.

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Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Камил Гаджиев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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