Гаджиев: «У меня не было вопросов к Станковичу. Не считаю, что «Спартак» плохо играл»
Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался об увольнении Деяна Станковича из московского клуба.
«У меня не было вопросов к Станковичу. Не считаю, что «Спартак» плохо играл. Я человек, наблюдавший гегемонию красно-белых в 90-е годы, привыкший к победам, чемпионствам. Но при нынешних «Зените» и «Краснодаре» быть первыми в стране довольно тяжело. Поэтому опять же не считаю, что «Спартак» при Станковиче был плох. Мы не знаем внутреннюю кухню. Но если задача — только чемпионство, то, пожалуй, да, в этом случае стоило поменять Станковича и пригласить того, кто считает, что «Спартак» станет чемпионом. А мы поверим», — сказал Гаджиев «СЭ».
Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ.
Серб был отправлен в отставку 11 ноября 2025 года. После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице с 29 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -