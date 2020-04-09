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«Коронавирусная бомба — нет!». Фанат ЦСКА Дима Лысый переделал кричалку «Атомная бомба»

13:07
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Официальный YouTube-канал ЦСКА выложил видео под названием «Коронавирусу — нет!», в котором известный болельщик красно-синих Дмитрий Бугров, более известный как «Дима Лысый», представил популярную кричалку «Атомная бомба» в обновленной версии, актуализированной под ситуацию с коронавирусом.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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