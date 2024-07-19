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Корнеев считает, что Соболев потерял мотивацию играть в «Спартаке»

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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

«Соболев — один из вариантов фактурного нападающего. Когда он мотивирован, то Соболев способен приносить пользу. Мне кажется, что в «Спартаке» он уже изжил себя», — цитирует Корнеева Metaratings.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, в сезоне-2023/24 форвард провел 27 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоисоть Соболева в 7,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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