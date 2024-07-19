Тренер «Зенита» считает, что от побед и трофеев невозможно устать
Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра считает, что от большого количества трофеев нельзя устать.
«Продолжаю ли я радоваться трофеям «Зенита»? Конечно! Эмоции всегда потрясающие, потому что все трофеи отличаются друг от друга. Каждой победе предшествует своя уникальная история. Безусловно, победа в Суперкубке подарила нам много эмоций, тем более что начинать сезон с трофея — это всегда очень приятно.
Конечно, устать от побед нельзя. Наоборот, ты все больше и больше голодаешь, потому что знаешь, насколько это приятно, какое удовольствие ты получаешь, когда выигрываешь. Поэтому в каждом сезоне мы стараемся побеждать как можно больше», — цитирует Оливейру «РБ Спорт».
«Зенит» является действующим чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 петербургский клуб занял первое место в РПЛ в 6-й раз подряд.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -