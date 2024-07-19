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Тренер «Зенита» считает, что от побед и трофеев невозможно устать

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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра считает, что от большого количества трофеев нельзя устать.

«Продолжаю ли я радоваться трофеям «Зенита»? Конечно! Эмоции всегда потрясающие, потому что все трофеи отличаются друг от друга. Каждой победе предшествует своя уникальная история. Безусловно, победа в Суперкубке подарила нам много эмоций, тем более что начинать сезон с трофея — это всегда очень приятно.

Конечно, устать от побед нельзя. Наоборот, ты все больше и больше голодаешь, потому что знаешь, насколько это приятно, какое удовольствие ты получаешь, когда выигрываешь. Поэтому в каждом сезоне мы стараемся побеждать как можно больше», — цитирует Оливейру «РБ Спорт».

«Зенит» является действующим чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 петербургский клуб занял первое место в РПЛ в 6-й раз подряд.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
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6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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