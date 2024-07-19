Игнатьев — о спаде в игре Тикнизяна: «Он немного переоценил свои возможности»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Тот факт, что Тикнизян после ударной осени в прошлом сезоне совершенно пропал с радаров связываю с тем, что он немного переоценил свои возможности. Так бывает часто, когда люди очень щепетильно к себе относятся. Мне представляется, что разговоры о его возможном переходе в «Зенит», сильно мешали ему. Такое внимание непросто дается футболистам. Возможно, имело место быть какое-то чувство обиды», — цитирует Игнатьева Legalbet.

В прошлом сезоне 25-летний армянин провел за «Локомотив» 30 матчей, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.