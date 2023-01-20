Почему Дзюба не может найти себе команду? Мнение бывшего спортдира «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах Артема Дзюбы и Дениса Глушакова, которые пока не могут найти себе новые команды.

— Удивляет, что Дзюба пока так и не может найти себе клуб?

— Нет, не удивляет. Думаю, что запросы у Артема остаются высокими.

— Какой команде в РПЛ пригодится Глушаков?

— Сложно сказать, все зависит от его физической формы. Когда он в порядке, то поможет многим командам нашего чемпионата. Но я давно не видел его таким.