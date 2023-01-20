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Сегодня, 15:51

Агент Баринова: «Локомотив» отклонил предложение, «Бешикташ» взял паузу в переговорах»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос «СЭ» о ходе переговоров с «Бешикташем» по возможному трансферу игрока.

«Локомотив» отклонил предложение. Сейчас в переговорах пауза, вчера ее озвучил генеральный директор «Бешикташа». Насколько я знаю, у турецкого клуба была масса вариантов, как приобрести Диму. Это и платная аренда с правом выкупа. Была озвучена и опция обратного выкупа. Но предложение прислали лишь одно, которое было недостаточным для «Локомотива». Трансферное окно в Турции продлится до 7 февраля. Допускаю, что «Бешикташ» взял паузу, чтобы работать по другим вариантам. Все, что ни делается — все к лучшему. Баринов мотивирован и заряжен на лучшую игру", — сказал Банатин «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.

 
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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Александр Соболев

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 7
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Дмитрий Баринов

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