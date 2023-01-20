Агент Баринова: «Локомотив» отклонил предложение, «Бешикташ» взял паузу в переговорах»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос «СЭ» о ходе переговоров с «Бешикташем» по возможному трансферу игрока.

«Локомотив» отклонил предложение. Сейчас в переговорах пауза, вчера ее озвучил генеральный директор «Бешикташа». Насколько я знаю, у турецкого клуба была масса вариантов, как приобрести Диму. Это и платная аренда с правом выкупа. Была озвучена и опция обратного выкупа. Но предложение прислали лишь одно, которое было недостаточным для «Локомотива». Трансферное окно в Турции продлится до 7 февраля. Допускаю, что «Бешикташ» взял паузу, чтобы работать по другим вариантам. Все, что ни делается — все к лучшему. Баринов мотивирован и заряжен на лучшую игру", — сказал Банатин «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.