Александр Маньяков: «У Дзюбы есть возможность найти новый клуб в РПЛ. Это форвард высокого класса»

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о продолжении карьеры форварда Артема Дзюбы.

«Возможность найти новый клуб в РПЛ у Дзюбы есть. Это форвард высокого класса, даже несмотря на то, что он не молод. Если он перейдет в «Торпедо», я буду только рад. Уверен, он им поможет. А я этой команде симпатизирую — и тренеру Талалаеву, и руководителю Геркусу. Если этот альянс возможен, он пойдет на пользу всем», — цитирует Маньякова Sport24.

Сегодня, 20 января, президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что клуб не будет подписывать Дзюбу.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.