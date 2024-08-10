Денисов: «Запрещаю детям смотреть чемпионат России. Раздражает, когда игрок пешком по полю ходит»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов, который сейчас работает тренером в академии «Торпедо», раскритиковал уровень РПЛ.

«Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Я им говорю: смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира. Там все сказано. Это плотность — никто не дает голову поднимать, играют между линиями

И я удивляюсь, когда смотрю чемпионат России. Какой-то возомнивший о себе игрок пешком ходит поле. Он имеет право недоработать, не закрыть зону, все же видно по картинке. Меня это раздражает», — рассказал Денисов на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Денисов работает тренером академии «Торпедо» с января этого года. Он завершил карьеру футболиста в 2019 году. Полузащитник выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

В мае 2024 года в составе «Торпедо-2011 на матч с «Космосом» вышел игрок, не имевший на это право, в итоге — черно-белым было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

По итогам заседания КДК МФФ Денисов получил условное отстранении от футбольной деятельности на 1 год и был оштрафован на 15 тысяч рублей.