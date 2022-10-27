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Кормильцев верит, что «Торпедо» навяжет борьбу «Спартаку» в предстоящем матче

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался о предстоящем матче черно-белых против «Спартака» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Когда я играл в «Торпедо», для нас «Спартак» был как красная тряпка для быка. И спартаковцы, по рассказам ветеранов, очень не любили игры против «Торпедо». Торпедовцы были командой духовитой тогда. Желаю и сейчас им навязать «Спартаку» борьбу, навязать единоборства, не играть, конечно, в открытый футбол, потому что «Спартак» сейчас очень хорошо бежит, что тут говорить. Шансов, конечно, у «Торпедо» маловато, только за счет характера, духа, потому что командой игры там сейчас не прослеживается. Я думаю, что «Торпедо» или не проиграет, или проиграет всего в один мяч. Повторюсь, черно-белые должны навязать борьбу, я в это верю», — приводит «РБ Спорт» слова Кормильцева.

«Торпедо» сыграет со «Спартаком» 30 октября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые с 29 очками занимают 2-е место в РПЛ, черно-белые — последнее (6 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kormil-tsev-torpedo-nuzhno-navyazat-spartaku-bor-bu-skontsentrirovat-sya-i-ne-boyat-sya/
Сергей Кормильцев
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
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