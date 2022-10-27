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Червиченко считает, что академия «Чертаново» была самой лучшей в России

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какую футбольную академию России считает самой лучшей.

«Не могу сказать, что спартаковская академия самая сильная. Литвинов — это уже достаточно давний «продукт». Да, у них появился Мелешин, хороший парень, но это единственный футболист, которого дала школа «Спартака» за два-три года. Этого маловато, чтобы сказать, что академия «красно-белых» самая сильная.

Несмотря на тот негатив, который окружает «Чертаново», их работа самая продуктивная и правильная. Как спродуцированная структура, эта академия, наверное, была самая лучшая. Такая футбольная школа была сконцентрирована на том, чтобы воспитать футболистов для больших клубов", — приводит Metaratings.ru слова Червиченко.

Отметим, что 28 сентября Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-akademiya-chertanovo-navernoe-byla-samaya-luchshaya-v-rossii-1397119/
Футбол
Андрей Червиченко
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 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
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11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
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 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
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