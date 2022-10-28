Динияр Билялетдинов — о «Локомотиве»: «Жилы рвут единицы»
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации в «Локомотиве», который после 14 туров занимает 14-е место в РПЛ.
— Мне все время казалось: еще чуть-чуть — и «Локо» прорвет. Предпосылки-то были — 3:0 с «Химками» и 5:1 с «Оренбургом», месяц спустя 5:0 с «Химками» уже в Кубке России. Но эти победы так и остались отдельными вспышками. Что говорит о психологической неустойчивости команды.
Некоторые считают, что она и функционально плохо готова. У меня нет такого ощущения. Дело не в «физике», а в неоптимальном использовании ресурса. У нас часто отталкиваются от голых цифр. Дескать, кто больше набегал за 90 минут, тот и в порядке. Но главное-то не сколько пробежал, а как и куда. Вон, на Евро-2008 в первом матче мы дали сумасшедший километраж, опередили по этому показателю испанцев. А на табло — 1:4.
Глядя на «Локомотив», вспоминается сакраментальное — «рыба гниет с головы». Я о теперь уже бывшем руководстве и тренерском штабе. Но это с одной стороны. А с другой... Ну, должно же быть у игроков самолюбие!
— Понимаете капитана «Локо» Дмитрия Баринова, обвинившего одноклубников в... скажем так — безразличии?
— Я видел много матчей «Локомотива». Бросается в глаза — жилы рвут единицы. Но это не отсутствие желания. Просто растерянность. План на игру не работает — и все рушится. Появляются дыры в обороне, кто-то недобегает, и соперник сразу наказывает.
В каких-то матчах «Локомотиву» стоило сыграть прагматичнее. Не лететь вперед сломя голову, а отойти назад, построже действовать в обороне. Заманить соперника — и потом поймать на контратаке. Тактической гибкости, умения перестроить игру по ходу матча «Локо» явно не хватает.
Если же говорить о самоотдаче, то ни к Баринову, ни к Миранчуку претензий точно нет. Но что они могут, когда нет поддержки?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2