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Динияр Билялетдинов — о «Локомотиве»: «Жилы рвут единицы»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации в «Локомотиве», который после 14 туров занимает 14-е место в РПЛ.

— Мне все время казалось: еще чуть-чуть — и «Локо» прорвет. Предпосылки-то были — 3:0 с «Химками» и 5:1 с «Оренбургом», месяц спустя 5:0 с «Химками» уже в Кубке России. Но эти победы так и остались отдельными вспышками. Что говорит о психологической неустойчивости команды.

Некоторые считают, что она и функционально плохо готова. У меня нет такого ощущения. Дело не в «физике», а в неоптимальном использовании ресурса. У нас часто отталкиваются от голых цифр. Дескать, кто больше набегал за 90 минут, тот и в порядке. Но главное-то не сколько пробежал, а как и куда. Вон, на Евро-2008 в первом матче мы дали сумасшедший километраж, опередили по этому показателю испанцев. А на табло — 1:4.

Глядя на «Локомотив», вспоминается сакраментальное — «рыба гниет с головы». Я о теперь уже бывшем руководстве и тренерском штабе. Но это с одной стороны. А с другой... Ну, должно же быть у игроков самолюбие!

— Понимаете капитана «Локо» Дмитрия Баринова, обвинившего одноклубников в... скажем так — безразличии?

— Я видел много матчей «Локомотива». Бросается в глаза — жилы рвут единицы. Но это не отсутствие желания. Просто растерянность. План на игру не работает — и все рушится. Появляются дыры в обороне, кто-то недобегает, и соперник сразу наказывает.

В каких-то матчах «Локомотиву» стоило сыграть прагматичнее. Не лететь вперед сломя голову, а отойти назад, построже действовать в обороне. Заманить соперника — и потом поймать на контратаке. Тактической гибкости, умения перестроить игру по ходу матча «Локо» явно не хватает.

Если же говорить о самоотдаче, то ни к Баринову, ни к Миранчуку претензий точно нет. Но что они могут, когда нет поддержки?

Александр Соболев. Динияр Билялетдинов: «Соболев — лучший игрок чемпионата. Но с нырками надо заканчивать»

Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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