Тюкавин рассказал об игре в волейбол с Овечкиным: «Саша очень хорошо ставит блок, его не пробить»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как сыграл в волейбол с форвардом и капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным во время отпуска.

— Как сыграли в волейбол с Овечкиным?

— Классный отпуск. До шести вечера рубились. Потом шли на ужин и уже после встречались, смотрели.

— Кто лучше играет в волейбол?

— В этот раз попал в команду хоккеистов. Тяжело оценивать. Саша очень хорошо ставит блок, его не пробить.

— Константин Тюкавин мог бы стать волейболистом?

— Волейболистом нет, но рыбаком возможно.

Ранее 24-летний футболист публиковал в своем Telegram-канале видео, на котором играет в пляжный волейбол с Овечкиным на отдыхе.