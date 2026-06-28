Тюкавин: «Классно, что Шварц в «Динамо». Он сказал, что еще вернется, когда уезжал»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей реакции на возвращение главного тренера Сандро Шварца в московский клуб.

— Как оценишь возвращение Сандро Шварца?

— Хорошо, классно. Скучал, уже прошло много времени. Мы изменились, он изменился за это время. Завтра, может быть сегодня, уже увидимся.

— Успели уже списаться с ним?

— Конечно, мы были на связи весь отпуск.

— Как отреагировал на то, когда пошли первые слухи о его возвращении? Удивился?

— Он когда уезжал, сказал: «Не переживай, я еще вернусь». Как только вышла официальная информация, я ему написал, списались, пообщались, — сказал Тюкавин.

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду с 2020 по 2022 годы. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.