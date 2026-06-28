Комличенко о восстановлении: «Психологически пока не просто. Дай бог, вернусь в сентябре-октябре»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал «СЭ» о своем восстановлении.

30-летний форвард получил травму в матче против московского «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ, который прошел 1 мая. Ему диагностировали повреждение наружной боковой связки колена.

«Восстановление по плану, даже немного опережаю график. В «Локомотиве» хороший медицинский штаб, все идет хорошо. Стараюсь быть в коллективе, хотя этого не требуют — но так принято. Психологически пока не просто, вижу, как все тренируются. Но стараюсь не унывать. Ребята поддерживают, идет нормальный рабочий процесс, тренируюсь по два раза в день. Дай бог, вернусь в сентябре-октябре», — сказал Комличенко «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. На счету 30-летнего Комличенко 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.