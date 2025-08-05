Тюкавин — о трансферах Жерсона и Жедсона: «Если хотят, пусть покупают. У нас свое видение, свой план, свое развитие»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» прокомментировал трансферные новости в РПЛ.

— «Динамо» серьезно усилилось, взяв уже четырех новичков. Но в то же время «Зенит» привез за многие миллионы Жерсона, а «Спартак» — Жедсона. Как смотришь на эти усиления?

— Большие финансы, большие ресурсы, известные футболисты, есть возможности. Если хотят, пусть покупают. Их решение. Посмотрим. У нас свое видение, свой план, свое развитие. Не будем смотреть, кто кого покупает, будем следить только за собой.

— «Динамо» смешно обыграло ситуацию с приездом Жедсона роликом с твоим участием. Как пришла идея?

— Я приехал в аэропорт, там директор медиаслужбы сказал: «Давай сделаем это, будет классно». Я говорю: «Давайте сделаем».

— Была ли реакция?

— Да даже не видел. Сняли и сняли, мне было без разницы.

Полное интервью Тюкавина читайте на сайте «СЭ».

