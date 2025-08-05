Тюкавин рассказал о своих отцовских качествах

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с дочерью Теоной.

— Ты хотя еще и молод, но уже давно в команде. Возможно, как-то наставляешь юных одноклубников?

— Понятно, бывают моменты не только в раздевалке, но и на поле. Могу где-то чуть пожестче им сказать. Не знаю, обижаются они на это или нет. Ребята молодцы, стараются. Не бубнят в ответ. Пусть прогрессируют и терпят. Самое главное — терпение. Если не играешь сегодня, может, будешь завтра-послезавтра.

— Чувствуешь ли ты, что взрослеешь, меняются взгляды на жизнь?

— Взгляды постоянно меняются. Плюс родился ребенок. С ним много времени провожу, появляется больше ответственности. Сейчас Теоне будет год. Совсем большая! Даже не верится.

— Константин Тюкавин — отец. Какой он?

— Наверное, щедрый. Ласковый, потому что это девочка. Хочется только обниматься с ней постоянно. Когда я приезжаю после тренировок, а она с улыбкой встречает, бежит сразу же, обнимается — вообще топ.

