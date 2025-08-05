Футбол
5 августа, 10:00

Тюкавин рассказал о своих отцовских качествах

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с дочерью Теоной.

Ты хотя еще и молод, но уже давно в команде. Возможно, как-то наставляешь юных одноклубников?

Понятно, бывают моменты не только в раздевалке, но и на поле. Могу где-то чуть пожестче им сказать. Не знаю, обижаются они на это или нет. Ребята молодцы, стараются. Не бубнят в ответ. Пусть прогрессируют и терпят. Самое главное терпение. Если не играешь сегодня, может, будешь завтра-послезавтра.

Чувствуешь ли ты, что взрослеешь, меняются взгляды на жизнь?

Взгляды постоянно меняются. Плюс родился ребенок. С ним много времени провожу, появляется больше ответственности. Сейчас Теоне будет год. Совсем большая! Даже не верится.

Константин Тюкавин отец. Какой он?

Наверное, щедрый. Ласковый, потому что это девочка. Хочется только обниматься с ней постоянно. Когда я приезжаю после тренировок, а она с улыбкой встречает, бежит сразу же, обнимается вообще топ.

Полное интервью Тюкавина читайте на сайте «СЭ».

Константин Тюкавин с&nbsp;женой Аленой в&nbsp;Китае.Константин Тюкавин: «Хотелось бы поиграть в Испании. Но сначала исполнить мечту динамовцев»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
