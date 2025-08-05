Тюкавин: «После паузы на сборную тренерский штаб будет оценивать мою готовность. Вообще не забыл ли, как играть в футбол»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возвращении на поле после травмы.

— Как изменилось «Динамо» с приходом Валерия Карпина?

— Много всего нового. Команда меняется по структуре игры, взаимодействиям. Притираемся потихоньку друг к другу, к требованиям Валерия Георгиевича. Сезон только начался. Мыслим позитивно, уверены, что все будет хорошо.

— Нет ощущения, что этот футбол похож на тот, который был при Шварце?

— Конечно, есть схожесть. Валерий Георгиевич и сам говорил об этом. Но, чтобы прям идентичный, такого нет.

— Цели у вас самые высокие, но, к сожалению, много травм. Как это переживается внутри?

— Их действительно много. Не знаю, почему так. Наверное, стечение обстоятельств. Понятно, что все футболисты, которые выбывают из-за травм, нужны команде. Это серьезные потери. Желаю всем здоровья, поскорее восстановиться и вносить свой вклад в игру «Динамо».

— Когда тебя самого ждать на поле?

— В сентябре, после паузы на сборную тренерский штаб будет оценивать мою готовность, участие в игре, как я взаимодействую с партнерами. Вообще не забыл ли, как играть в футбол, как бить по мячу...

— Не забыл?

— Надеюсь, а там посмотрим.

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Контракт Тюкавина с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2030 года.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.