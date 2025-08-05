Тюкавин: «После паузы на сборную тренерский штаб будет оценивать мою готовность. Вообще не забыл ли, как играть в футбол»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возвращении на поле после травмы.
— Как изменилось «Динамо» с приходом Валерия Карпина?
— Много всего нового. Команда меняется по структуре игры, взаимодействиям. Притираемся потихоньку друг к другу, к требованиям Валерия Георгиевича. Сезон только начался. Мыслим позитивно, уверены, что все будет хорошо.
— Нет ощущения, что этот футбол похож на тот, который был при Шварце?
— Конечно, есть схожесть. Валерий Георгиевич и сам говорил об этом. Но, чтобы прям идентичный, такого нет.
— Цели у вас самые высокие, но, к сожалению, много травм. Как это переживается внутри?
— Их действительно много. Не знаю, почему так. Наверное, стечение обстоятельств. Понятно, что все футболисты, которые выбывают из-за травм, нужны команде. Это серьезные потери. Желаю всем здоровья, поскорее восстановиться и вносить свой вклад в игру «Динамо».
— Когда тебя самого ждать на поле?
— В сентябре, после паузы на сборную тренерский штаб будет оценивать мою готовность, участие в игре, как я взаимодействую с партнерами. Вообще не забыл ли, как играть в футбол, как бить по мячу...
— Не забыл?
— Надеюсь, а там посмотрим.
В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Контракт Тюкавина с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2030 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2