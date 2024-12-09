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Сегодня, 14:30

Генич — о голе Дзюбы в ворота «Зенита»: «Ничего сверхъестественного»

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Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

Комментатор Константин Генич прокомментировал «СЭ» гол форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота «Зенита» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Дзюба сейчас, действительно, в хорошем тонусе, в хорошем состоянии. Гол Дзюбы «Зениту»? Ничего сверхъестественного. Хорошая подача. То, что он хорошо играет головой — это ни для кого не секрет. Здорово пробил», — сказал Генич «СЭ».

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. «Я просто с ним больше не хочу общаться». Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»

Дзюба впервые забил мяч в ворота «Зенита» после ухода из петербургского клуба в 2022 году.

В текущем сезоне форвард отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 11 матчах во всех турнирах.

Дарик Агаларов

Артем Дзюба
Константин Генич
ФК Акрон
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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