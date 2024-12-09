Ломаев пройдет обследование в Германии. Голкиперу может потребоваться операция

В пресс-службе «Крыльев Советов» сообщили «СЭ», что голкипер команды Иван Ломаев пройдет обследование в Германии.

«Иван вылетел в Германию, где пройдет обследование, после этого будет принято решение о возможной операции», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

25-летний вратарь получил повреждение плечевого сустава в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).