Ломаев пройдет обследование в Германии. Голкиперу может потребоваться операция
Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев пройдет обследование в Германии
В пресс-службе «Крыльев Советов» сообщили «СЭ», что голкипер команды Иван Ломаев пройдет обследование в Германии.
«Иван вылетел в Германию, где пройдет обследование, после этого будет принято решение о возможной операции», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
25-летний вратарь получил повреждение плечевого сустава в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).
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|
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
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|
5
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|
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|
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|4
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|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
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|
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|Оренбург
|18
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|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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