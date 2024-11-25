«Я просто с ним больше не хочу общаться». Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Артем Дзюба решил поставить точку в конфликте с Константином Геничем. Нападающий «Акрона» признался, что больше не намерен общаться с комментатором из-за косвенного оскорбления, появившегося в соцсетях. Инцидент произошел после резонансного интервью футболиста.
«Первенство водокачки» и «футбольная псина»
12 ноября на сайте «Матч ТВ» вышло интервью Дзюбы, в котором он раскритиковал комментаторов, не имеющих футбольного опыта, а про Генича сказал, что тот выступал на «первенство водокачки».
«Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит!» — сказал Артем.
А Генич в ответ назвал Дзюбу «футбольной псиной».
«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», — написал Константин в своем Telegram-канале.
Теперь Дзюба не будет общаться с Геничем
Спустя две недели после слов комментатора Дзюба вновь вышел на связь. Артем заявил, что обсуждать и поддерживать какое-либо общение с Геничем больше не намерен.
«Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное. Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности. Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать. Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все», — цитирует Дзюбу «ВсеПроСпорт».
Константин отреагировал достаточно быстро, назвав Артема фантазером.
«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу. Фантазер», — сообщил Генич в своем Telegram-канале.
Конфликт начался давно, и его гасил Слуцкий
Дзюба и Генич конфликтуют уже давно. История их непростых взаимоотношений началась еще несколько лет назад.
В мае 2021 года Артем и Константин поспорили по поводу результативности Ивана Сергеева. Дзюба был уверен, что результативно выступивший в первой лиге нападающий «Крыльев Советов» провалится в РПЛ и забьет меньше восьми мячей. Генич же утверждал обратное. Они заключили пари на желание и ударили по рукам.
Сергеев раззабивался и «выполнил норму» в восемь мячей сначала за «Крылья», а потом за «Зенит», в который перешел. И сделал комментатора победителем спора. После этого Генич предложил Дзюбе небольшой челлендж — по его условиям Артем должен был показать на поле майку с надписью «Спартак», разбань Генича» и фото комментатора. Нужно понимать контекст: в апреле 2022-го комментатора отстранили от работы на матчах красно-белых.
Но Дзюба вышел из себя, узнав, что Генич вынес нюансы спора в публичное пространство.
«Мы не спорили на что-то, Генич как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он развил такую космическую историю... Это позорно. Мне неудобно перед Ваней Сергеевым. Я рад за него, искренне переживал за его результаты. Как Генич себя ведет — это фу. Рад, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил», — заявил Дзюба в эфире «Матч Премьер».
Комментатор же в ответ дал игроку несколько нелицеприятных характеристик:
«Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще не склонен к категоричности и оскорблениям. Но то, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил... Пусть [Дзюба] меня забанил, но он — фуфло. Просто фуфло. У нас был честный спор, который нужно было по-мужски принять. То, что сказал Артем, — это гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтят и ненавидят большинство болельщиков».
Позднее Константин извинился за резкое заявление. А затем в интервью Нобелю Арустамяну Дзюба вновь упомянул эту историю, призвав Генича «ответить за свои слова». Тот сказал, что просил Леонида Слуцкого организовать ему личную встречу с Артемом, но форвард отказался.
В итоге примирение произошло в мае 2023 года в эфире «Коммент.Шоу», когда Артем Дзюба позвонил Леониду Слуцкому. Кажется, ненадолго. Очаг конфликта вспыхнул вновь, а теперь футболист решил поставить в нем точку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3