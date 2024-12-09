Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Кузьмичев: «ПСЖ» может заплатить за Сперцяна 20 миллионов евро»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил возможный переход хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

— Вопрос про «десятку» «Краснодара» — Сперцяна. Поняли, почему Мурад Мусаев снял одного из своих лидеров на 66-й минуте матча с «Локо»?

— Сложно сказать. Не думаю, что Эдуард получил травму. Просто, видимо, Мусаев хотел немного освежить атакующую линию. Другое дело, можно было снять с игры Черникова и одновременно использовать Кривцова и Сперцяна. Но тут, как говорится, тренеру виднее.

— Сперцяна, в свою очередь, сватают в «ПСЖ». Даже пишут, что парижане готовы заплатить за него 20 миллионов евро. Вы в это верите?

— Вполне допускаю, что за Сперцяна могут дать такие деньги. Он уже сложившийся футболист, на протяжении нескольких сезонов показывает стабильную игру высокого уровня. Да и возраст подходящий, 24 года.

— А «ПСЖ» не слишком ли высокий для него уровень? Захарян уехал в «Реал Сосьедад» и никак не может себя там проявить.

— Ну... Так бывает. Каждый случай индивидуален. Есть же и обратный пример. «ПСЖ» купил Сафонова при наличии Доннаруммы. Согласитесь, мало кто верил, что Матвей пробьется в состав. Но тем не менее россиянин потихоньку доказывает свою состоятельность, и в нем уже видят голкипера, способного заменить итальянца.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Зенит» видит в Батракове замену Венделу или Клаудиньо? «Локо» Алексея не продаст»

Владимир Кузьмичев
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Сирийская футбольная ассоциация сменила эмблему в честь победившей оппозиции
Асад не контактировал с посольством Сирии в Москве
В Кремле оценили возможность дальнейшего присутствия военных РФ в Сирии
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Популярное видео
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Генич — о голе Дзюбы в ворота «Зенита»: «Ничего сверхъестественного»

Тюкавин оценил выступление «Динамо» по пятибалльной шкале
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости