Кому можно не носить маску во время матча? Президент РПЛ — об изменениях в регламенте
19:20
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» рассказал, кому в сезоне-2020/21 не нужно использовать маску.
— Зачем главным тренерам носить маски во время игры? — вопрос президенту РПЛ.
— С нового сезона мы убрали это требование из медицинского регламента. Также мы разрешили и запасным игрокам не носить маски — учитывая, что это «чистая» зона, и пускают туда только по QR-кодам. Но в подтрибунном помещении они должны будут идти в раздевалку в масках. (Игорь Рабинер).
Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.
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