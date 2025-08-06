Комментатор Крестинин извинился перед болельщиками ЦСКА после матча с «Зенитом»

Петербургский комментатор Михаил Крестинин извинился перед болельщиками ЦСКА за свою оговорку по ходу матча 3-го тура РПЛ между московской командой и «Зенитом».

В прямом эфире журналист употребил выражение «наш тренерский штаб» в отношении главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и его помощников.

«Все мои оправдания будут выглядеть ничтожными. Была допущена недопустимая оговорка. Я из Санкт-Петербурга, поэтому ассоциирую команду из Питера как клуб из моего родного города. Конечно, это недопустимо в эфире. Я могу только принести извинения болельщикам ЦСКА за подобное», — приводит Sport24 слова Крестинина.

Матч «Зенита» и ЦСКА состоялся 3 августа в Санкт-Петербурге и завершился ничьей со счетом 1:1.

После 3 туров РПЛ питерцы с 5 очками занимают 7-е место в турнирной таблице, а армейцы с таким же количеством баллов располагаются строчкой ниже.