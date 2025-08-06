Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

6 августа, 14:10

Комментатор Крестинин извинился перед болельщиками ЦСКА после матча с «Зенитом»

Алина Савинова

Петербургский комментатор Михаил Крестинин извинился перед болельщиками ЦСКА за свою оговорку по ходу матча 3-го тура РПЛ между московской командой и «Зенитом».

В прямом эфире журналист употребил выражение «наш тренерский штаб» в отношении главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и его помощников.

«Все мои оправдания будут выглядеть ничтожными. Была допущена недопустимая оговорка. Я из Санкт-Петербурга, поэтому ассоциирую команду из Питера как клуб из моего родного города. Конечно, это недопустимо в эфире. Я могу только принести извинения болельщикам ЦСКА за подобное», — приводит Sport24 слова Крестинина.

Матч «Зенита» и ЦСКА состоялся 3 августа в Санкт-Петербурге и завершился ничьей со счетом 1:1.

После 3 туров РПЛ питерцы с 5 очками занимают 7-е место в турнирной таблице, а армейцы с таким же количеством баллов располагаются строчкой ниже.

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bandradio

    Вот, вот. Про то я и говорю. Это стиль письма малограмотного юноши, а не солидного мужчины в годах))). Вы лучше ничего не комментируйте, авось за умного сойдете.

    08.08.2025

  • Спринт

    ты так и не втямил .. гуляй васья .. в дилетанескую массовочку .. там неси свою сопливую ахинейку про .. насмехания в линзы КВНа .. Гуляй побалн - большее не знаком будешь .. Не пыжси .. не читаю.

    07.08.2025

  • bandradio

    ))))))) Господи, уже не первый раз уличаю вас во лжи, а вы все свои детские скороговорки лепите. Я вам повторяю еще раз, Вадим Синявский не вел репортажи с ЧМ по футболу 1966 года. Уже к 1965 году в семьях было почти 16 млн телевизоров. Уже Рубины к 1965 году выпускали массово, а вы все вспоминаете линзовые КВН (их прекратили выпускать в 1961 году). У вас полная каша в голове. А ваши жаргонные слова типа "топите", "массовачка" явно говорят, что вы не того возраста, каких хотите казаться. Гораздо моложе. Не морочьте людям головы.

    07.08.2025

  • Спринт

    Саолю свою дилетантскую оазмазывай средь такой массовочки. Голос Синявского слышал сам с матчей ЧМ-1966. Таких дилетантов из массовочке тогды еще не спроектировали .. на ближайшие пятилетки.

    07.08.2025

  • bandradio

    Еще больше меня хотите запутать? ))

    07.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    Все нормально,бог постит

    07.08.2025

  • Nikolay Klementyev

    А кто Вам телевизор домой подарил?

    07.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Но до верного пса газпрома Гешки Орлова и этим двоим и всем остальным вместе взятым далеко.:rofl::rofl::rofl:

    07.08.2025

  • Горын

    Крестинин. Да никто этого и не заметил. Кроме твоих коллег , которые откровенно болеют за московские команды. Можешь спокойно посылать их на куй. После первого тура Шнякин кажется, сколько дерьма на Казарцева вылил. А в итоге судья практически во всех эпизодах оказался прав. И до сих пор не извинился. И на эфир его ставят. Вот такие дела. Кто у пищевика отсасывает, ВСЁ можно.

    07.08.2025

  • bandradio

    Лукойл? При чем тут Лукойл? Не понял

    07.08.2025

  • bandradio

    У вас наверное что-то с памятью. Это был первый чемпионат мира 1966 года, который советские зрители вместе с болельщиками по всему миру смогли посмотреть. Вы можете и продолжать вводить в заблуждение читателей, но ЧМ 1966 года коменнтировал по телевидению и радио Озеров, не Синявский. Вот фрагмент матча СССР - Чили. https://yandex.ru/video/preview/244353586295033221 Еще раз, комментировал игры Озеров. К этому времени Синявского практически убрали из футбольных эфиров. Поэтому очень вас прошу не писать чушь. Оставьте свои фантазии при себе.

    07.08.2025

  • Gavr49

    Так и смотрел то по местному телевидению. Проживали тогда на второй мещанской.

    07.08.2025

  • НВ

    комментаторы с Матч ТВ должны извиняться после каждого матча зенита, перед болельщиками всех клубов, ибо во время репортажа они возносят юбиляров и менеджера семака до небес, забывая, что есть соперник. При этом они вроде как соревнуются, кто слаще лизнет работадателю.

    07.08.2025

  • Спринт

    В Москве футбол показывали только по местному ТВ-каналу. Сигнал шел через башню Останкино. А вот ЦТ не было как явления, и за предвми Садового кольца домашних игр московских команд в телевизоре никто не видел..

    07.08.2025

  • Андрей Гридасов

    Это Кудряшов, Скроботов и К - пацаны из дворовой коробки? Теперь вот и Смолову тоже захотелось туда же, в коробку... И он только об этом намекнул, а звону стоит уже столько, словно он 5 голов в одном матче ПСЖ забил! Об этом речь. А профи у нас даже в РПЛ осталось немного - по игре, а не по количеству бабок, уж их-то в медиафутболе платят поболее, чем во второй лиге.

    07.08.2025

  • 100 грамм скобок

    чтото с памятью моей стало все что было не со мной помню )))))) югославия - сша )))))))) чм 94 )))))))

    06.08.2025

  • сакс_КТ

    А в чем проблема то? В том, что профи умудрились просрать пацанам из дворовой коробки?

    06.08.2025

  • nekony

    Синявский и Озеров точно были нейтральны, Перетурин и не скрывал никогда симпатии к Динамо, Маслаченко симпатизировал Спартаку, иногда это проскакивало, но не явно, но а про Котэ слова излишни, там и новичок бы сразу всё понял.

    06.08.2025

  • nekony

    Видимо, у всех имеется дисконт на автозаправках...газпромнефти. Да, наверное, одни прозенитовские.

    06.08.2025

  • Gavr49

    Это было в Москве. Для справки, уже тогда матчи в Москве показывали по телевизору. Сам смотрел по КВНу, правда у соседей по коммуналке. У нас тогда ешо не было. Так что не нужно нести ахинею (цитата...)

    06.08.2025

  • bvp

    Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу.

    06.08.2025

  • Philip Future

    Сам себя спрашиваешь, многодонный ?

    06.08.2025

  • Спринт

    Когдв были телевизопы КВН с линзой перед экраном, то никаких фуктбольных репортажей по телевизору и быть не могло. Так как систему ЦТ СССР "Орбита" через спутник настроили только в 1969 году. Про репортажи Синявсеого свою ахинейку неси паря в дилетантскую массовочку .. там хохотайтесь скопом .. Не лезь с подобной ахинеей.

    06.08.2025

  • Gavr49

    Сам я Синявского помню плохо. но что отлично помню, как мой отец с друзьями( отец, кстати, сам был весьма неплохим футболистом), когда учились в академии в середине 50-х, любили включать радио, с комментариями Синявского и телевизор. Тогда телевизоров было мало, модель одна - КВН, и экран размером с конверт, но то, что происходило на экране, и то, что рассказывал Синявский - практически не стыковалось. Хохот стоял постоянно. Я сам помню. как талантливо Синвский рассказывал то, чего на поле не было. Фантазер великий. И с распространением телевидения он стал пропадать из репортажей. Да еще и личные проблемы.

    06.08.2025

  • Спринт

    Все радиорепортажи сборной СССР на ЧМ-1966 вел только Синявский. Репортажей с других матчей по советскому эфиру не было. Были только радио обзоры по Маяку, где сообщались только результаты матчей. Собирались с друзьми, были и взрослые любители футбола и слушали по нашему радиоприемнику "Минск-55".

    06.08.2025

  • Nikolay Klementyev

    нет трансляций - не будет проблем, точно " лукойл"?

    06.08.2025

  • bandradio

    В пристрастиях во время трансляций. Других проблем нет.

    06.08.2025

  • bandradio

    Здорово. Вообще после войны (в 1942 году он лишился левого глаза) он уже не так часто вел репортажи. В 50-е годы Синявский начал сдавать. Во время войны комментатор лишился одного глаза, и с возрастом ему было сложно разглядывать на поле текущие события. Любовь к алкоголю также сыграли свою негативную роль в постепенном уходе Синявского на вторые роли. Ему давали комментировать борьбу и шахматы, но своим делом жизни он считал исключительно футбол. Эстафетную палочку в эфире Синявский передал Николаю Озерову. Матчи чемпионата мира по футболу 1966 года комментировал Николай Николаевич Озеров. Некоторые матчи комментировал Ян Спарре. По крайней мере так пишут в интернете. Не могу утверждать точно.

    06.08.2025

  • Nikolay Klementyev

    главное теперь: кто сколько бобла в кого влил?!? Да?

    06.08.2025

  • Valekka

    Это с какого дна голос?!

    06.08.2025

  • Nikolay Klementyev

    да, ему только младшую группу д/с можно доверить!

    06.08.2025

  • Nikolay Klementyev

    а проблема в чем?

    06.08.2025

  • Nikolay Klementyev

    просто первый раз услышал, не успел вам надоесть, я уже полгода смотрю "зенит" без звука...

    06.08.2025

  • Nikolay Klementyev

    а Крестинин это кто? Он из Питера?: большие сомнения, раньше были коментаторы - теперь блогеры...

    06.08.2025

  • bishevcky

    Он только на домашних матчах Зенита.

    06.08.2025

  • Philip Future

    Спасибо за подсказку. Так оно и было - были просто неприкрытые симпатии к Краснодару. Да - в случае с Нгамале упорно талдычил о какой-то симуляции. А как он завизжал, когда Краснодар забил гол - чуть не оглушил . .

    06.08.2025

  • Rosinant

    Новичок! Тут все топят за своих и гнобят чужих не стесняясь. Последний из могикан, кто придерживался журналистской этики был незабвенный Юрий Альбертович Розанов... а эти новые - мелкотравчатые шавки на подтявканьи.

    06.08.2025

  • АНТОН БОГДАНОВ

    Моссаковский коментировал краснодар динамо такого тупого эксперта не встречал в рпл как он за краснодар попу свою рвал на клочья !спец лучше судьи знал как кордоба играет и на нем висят два тайма мгамале увидел симуляцию там ему коленом вьехали а оно не видит спецом

    06.08.2025

  • Sergey Sparker

    Говно оно и есть говно. Говном и останется.

    06.08.2025

  • Андрей Гридасов

    Считаю, что оговорка "про штаб "Зенита" - детская шалость в сравнении с тем бесконечным восторгом в репортажах молодцов с "Матч ТВ" о командах Медиалиги, участвующих в Кубке РФ. Вот уж где пристрастия просто выпирают из телеэкрана. Так было вчера с "Амкалом", а сегодня мы услышим воспевание "легендарных" футболистов 2DROTS. И никто не собирается извиняться за это.

    06.08.2025

  • pawlino2007

    Правда есть одна маленькая проблема - Югославия не участвовала в ЧМ-1994. Вместе с США в группе играли Румыния, Швейцария и Колумбия. В 1/8 США проиграли Бразилии 0:1.

    06.08.2025

  • Philip Future

    Этот Крестинин, случайно, не комментировал накануне матч Краснодар - Динамо ? . .

    06.08.2025

  • bishevcky

    Миша,ты работаешь на Радио Зенит и вместе с коллегами ведёшь там утреннее шоу , которое порой слушать удручающе скучно .Вот и оставайся пока там , повышай свой професссиональный уровень на местном , по сути , канале.Рановато тебе пока на федеральный и дело не в оговорках, послушай хотя бы записи репортажей Васи Уткина , Розанова , подучись немного.Без обид.

    06.08.2025

  • Спринт

    Синявского слушал с ЧМ-1966 из Лондона. Репортаж вел так, что ясно представлялось что было в матче.

    06.08.2025

  • Dron65

    херню несёшь просто, полный ноль в футболе

    06.08.2025

  • Philip Future

    Очень содержательный ответ. Только, "херню несёшь", как раз ты . .

    06.08.2025

  • Dron65

    херню не неси

    06.08.2025

  • Philip Future

    Что за чушь ? На матч-тв, по определению, "открыто топят" только за зенит, ска и так далее. Там наоборот - постоянный акцент на "достижениях" зенитушки в играх с московскими командами, при этом, естественно, всячески зенитушку восхваляя. Вы, видимо, застряли в каком-то своём мире . .

    06.08.2025

  • bandradio

    Правы на 100%. Махарадзе был достаточно объективен, насколько я помню. Но и там симпании к Динамо Тбилиси конечно было больше.

    06.08.2025

  • bandradio

    Если слушали Синявского, это конечно респект. Вам, получается лет 70 уже? Ведь свой последний репортаж Вадим Святославович провел в далеком 1971 году. Однако ваш стиль письма (и частенько ругани) выдает в вас человека гораздо более молодого возраста)

    06.08.2025

  • ВолошинС

    В свое время Орлов коментировал ВСЕ матчи Зенита и откровенно поддерживал Зенит. И это считалось нормой. Слава Богу он больше не коментирует матчи РПЛ.

    06.08.2025

  • bvp

    Тоже заметил эту фразу в конце матча.

    06.08.2025

  • Спринт

    топлюнчик дилетантский .. "топи" в дилетантской массовочке .. Не лезь с ахинейкой.

    06.08.2025

  • analytica

    Странно! Из перечисленных вами комментаторов нейтральны при комментировании матчей чемпионата СССР были только Синявский и Перетурин. Озеров и Маслаченко топили за Спартак, а Махарадзе за Тбилиси.

    06.08.2025

  • analytica

    Это вы очень мягко выразились. Как Маслаченко топил за Спартак! До него было далеко даже прозенитовскому Орлову. А уж как Маслаченко топил за США! Особенно в матче Югославия-США на ЧМ 1994! Никогда не забуду его фразу про битву добра и зла в начале игры, и как он расстраивался в концовке ("Эх, нет у Америки ни Миятовича ни Юговича!")

    06.08.2025

  • Ю.Ю.

    Озеров и Маслаченко тоже не всегда были нейтральны.

    06.08.2025

  • Спринт

    Котэ Махарадзе не скрывал своего страстного боления за родную команду "Динамо" Тбилиси, но все с удовольствием слушали его грамотные, профессиональные, искрометные, остроумные, ироничные порой репортажи с тбилисткого стадиона.

    06.08.2025

  • Slim Tallers

    Да пусть он один раз оговорится,чем весь матч несёт бред в стиле Гены Орлова,который абсолютно не понимает,что такое футбол 21 века,с его тактикой,схемами и прочим. Гена будет рассказывать,кто кому передал мяч,и как он сыграл,как он сыграл. Нахрен эти старые маразматики,да ещё и стесняющиеся произносить фамилии.

    06.08.2025

  • Спринт

    Из-за таких и подобных дилетантских говорунов, возомнивших себя якобы "комментаторами" смотрю рос.футбол без кнопки "звук" шестой сезон. Впечатления от футбола (вестимо- не сам футбол) гораздо лучшие. А ведь слушал с удовольствием Синявского, Озерова, Маслаченко, Махарадзе, Перетурина .. и футбол с ними был еще лучше.

    06.08.2025

  • Степочкин

    Ну этот хоть извинился. Первый из провинившихся журналистов. Этот случай должен быть в учебниках по жруналистике. Мы не злые, так и быть прощен. ))

    06.08.2025

  • Slim Tallers

    А много комментаторпов хороших есть?! Лучше пусть один раз оговорится,чем весь матч слушать пургу в исполнении Жоры0-ипотеки.

    06.08.2025

  • rustov

    почти все комментаторы МатчTV плохо скрывают своих симпатий к "народной" команде. Видимо, у всех имеется дисконт на автозаправках...

    06.08.2025

  • bandradio

    Так ведь Матч ТВ входит ГазпромМедиа. Какие тут извинения?

    06.08.2025

  • Valekka

    За что извиняться?!Генич,Шнякин,Черданцев,Журавель,Нагучев,Моссаковский -открыто топят за Спартак в эфире,и где ихние извинения?! Это в СССР,чтобы не обижать "союзников",комментаторы придерживались нейтралитета в репортаже, но это на Центральных программах,наРеспубликанских открыто за своих рисовали.Помню,игры начинались в 18-30 и по радио в 20-00 отключали местные передачи и в эфире звучало :" Внимание! Мы ведем свой репортаж со стадиона,где НАШ Спартак проводит матч ...тура первенства Первой Лиги..."!

    06.08.2025

  • Бен Ричардс

    Это не оговорка. По направленности комментариев и характеру отношений (недавно попалось на глаза видео, как Жору-ипотечника обнимает Миллер) "МАТЧ ТВ" давно уже по сути "Газматч ТВ". Если раньше по этому каналу приходилось смотреть биатлон с выключенным звуком, то теперь часто без звука у меня и российский футбол, а из Питера так всегда: когда там свои болельщики не только на трибунах, но и с микрофонами в трансляции, это явный перебор.

    06.08.2025

  • Александр Селиванчик

    Комментатор должен быть нейтральным, если играют команды в чемпионате страны. Никаких оговорок не должно быть. У Орлова постоянно выскакивало такое, даже во времена чемпионата СССР и в матчах сборной, если в нее входили игроки Зенита. Надо назначать комментаторов, которые не имеют пристрастия к командам, находящимся на поле.

    06.08.2025

  • Igor Chaykovskiy

    Кто это вообще ?

    06.08.2025

    • В РФС сообщили о переговорах с новыми специалистами по работе в ЭСК

    Форвард «Ботафого» Жезус перешел в «Оренбург»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости