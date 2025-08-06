Форвард «Ботафого» Жезус перешел в «Оренбург»
«Оренбург» подписал бразильского форварда «Ботафого» Алешандре Жезуса, сообщает пресс-служба российского клуба.
За «Ботафого» футболист выступал с сентября 2024 года, забив 12 голов и сделав 4 результативные передачи в 53 матчах за команду. Также Жезус играл за такие бразильские клубы, как «Бетим», «Крузейро» и «Флуминенсе».
После 3 туров РПЛ «Оренбург» с 2 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: https://t.me/fcorenburg/9347
Новости