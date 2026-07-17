Генич: «За 30 миллионов евро я бы Тюкавина обернул подарочной лентой и отправил в Санкт-Петербург»

Известный комментатор Константин Генич поделился с «СЭ» мнением об интересе «Зенита» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые предлагали за 24-летнего игрока 30 миллионов евро, однако «Динамо» отказалось от предложения.

«За эти деньги я бы Тюкавина обернул подарочной лентой и отправил в Санкт-Петербург. Поблагодарил бы за все и спокойно отпустил. Это неадекватная цена. «Динамо» — богатая команда. Если этот год со Шварцем будет складываться неудачно, то к этому разговору могут вернуться. Но цена уже будет намного меньше. Если бы трансфер за 30 миллионов сложился сейчас, то это была бы великолепная сделка для обеих сторон. У «Зенита» есть потребность в нападающем и есть возможность приобретения. Для «Динамо» это большой плюс. И для Кости новый вызов. Если Тюкавин останется, то только для понимания, как все будет при Шварце», — сказал Генич «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.