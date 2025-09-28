Нападающий «Рубина» Сиве назвал Кузяева легендарным игроком

Нападающий «Рубина» Жак Сиве в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре Далера Кузяева.

— Кузяев очень сильный игрок, я считаю его легендарным футболистом. Он пять раз выигрывал чемпионат России с «Зенитом», это великий футболист. Он играл в очень хорошем клубе во Франции. Мы очень рады приветствовать его, он нам очень поможет, — сказал Сиве «СЭ».

Кузяев стал игроком «Рубина» в сентябре. Он находился в статусе свободного агента после ухода из французского «Гавра» летом.