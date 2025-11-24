Дюков выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна: «Для всех нас Никита Павлович был мудрым наставником»

Президент РФС Александр Дюков выразил соболезнования в связи со смертью первого вице-президента организации и олимпийского чемпиона Никиты Симоняна.

«Футбол понес невосполнимую утрату, не стало Никиты Павловича Симоняна. Олимпийский чемпион Мельбурна-56, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории московского «Спартака». Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель. Его наследие — это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу.

Он был и останется примером для многих поколений. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий: футболисты и тренеры, журналисты и болельщики. Сотрудники РФС гордились возможностью общаться с ним, для всех нас он был мудрым наставником. Мы посвятим ближайшие матчи Кубка России, РПЛ и ФНЛ его памяти.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Павловича и всей футбольной семье. Светлая память», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Экс-игрок и заслуженный тренер СССР скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

В качестве футболиста Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР. Также он возглавлял «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР.