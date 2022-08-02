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Сегодня, 13:11

Генич: «Федун и «Спартак» сейчас максимально близки к тому, чтобы расстаться»

Комментатор Генич заявил, что Федун максимально близок к уходу из «Спартака»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Константин Генич заявил, что владелец «Спартака» Леонид Федун близок к тому, чтобы покинуть клуб.

«Верю ли я, что Федун уйдет из «Спартака»? Конечно, да. Ситуация кардинально изменилась. Я не верил, что Леонид Арнольдович отдаст управление клубом болельщикам. Это было пафосно, и слишком наивно верить во все это. Нынешняя ситуация развернулась на все 360 градусов для Федуна, его семьи. «Спартак» и Федун максимально близки к тому, чтобы расстаться. Все эти заявления Заремы, которые она дала до появления пятого ребенка, демонстративно показывали, что «Спартаку» становится сложнее вкладывать деньги и для владельцев это становится менее интересно.
Из высказываний можно сделать вывод, что чемпион для них известен, нет еврокубков. Недавно Леонид Арнольдович ушел из «Лукойла» и, казалось бы, сейчас «Спартак» должен доставлять удовольствие, но ради чего. Еще не понравилась формулировка по Каттани, якобы он должен уйти в ту среду, где станет полезен. Тут был намек на то, что Лука в России — белая ворона. Он же с таким статусом работал и работает в «ПСЖ», а в РПЛ челядь. Из этого всего складывается общая картина: нет еврокубков, а соответственно, возможности заработать кроме как на телевидении, рекламодателях. Потом происходит опустошение. Все эти разговоры небеспочвенны», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

Вчера, 1 августа, стало известно, что Федун может уйти из «Спартака», а вместо него руководителем клуба может стать бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Леонид Федун и&nbsp;Ашот Хачатурянц. Федун уйдет из «Спартака» и продаст стадион «Лукойлу»? Красно-белых возглавит Хачатурянц? Все детали

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-spartak-i-fedun-maksimal-no-blizki-k-tomu-chtoby-rasstat-sya/
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ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
Леонид Федун
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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