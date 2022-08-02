Рианчо считает, что Промес в этом сезоне станет лучшим бомбардиром среди легионеров за всю историю РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном рекорде Квинси Промеса.

Серда Азмун и Вагнер Лав лидируют в списке легионеров-бомбардиров РПЛ.

«Квинси — отличный игрок, нападающий серьезного уровня. Конечно же, он может стать лучшим бомбардиром премьер-лиги среди легионеров за всю историю чемпионата. Ему осталось 14 голов? Промес может побить этот рекорд уже даже в этом сезоне. Квинси находится в хорошей форме сейчас. Он является одним из лучших бомбардиров РПЛ. Не будем загадывать, посмотрим, что будет», — сказал Рианчо «СЭ».

Напомним, у бразильца Вагнера Лав и иранца Сердара Азмуна по 85 мячей в РПЛ, у Промеса на данный момент — 71 гол.