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Сегодня, 12:52

Рианчо считает, что Промес в этом сезоне станет лучшим бомбардиром среди легионеров за всю историю РПЛ

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном рекорде Квинси Промеса.

Серда Азмун и Вагнер Лав лидируют в списке легионеров-бомбардиров РПЛ.

«Квинси — отличный игрок, нападающий серьезного уровня. Конечно же, он может стать лучшим бомбардиром премьер-лиги среди легионеров за всю историю чемпионата. Ему осталось 14 голов? Промес может побить этот рекорд уже даже в этом сезоне. Квинси находится в хорошей форме сейчас. Он является одним из лучших бомбардиров РПЛ. Не будем загадывать, посмотрим, что будет», — сказал Рианчо «СЭ».

Напомним, у бразильца Вагнера Лав и иранца Сердара Азмуна по 85 мячей в РПЛ, у Промеса на данный момент — 71 гол.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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